Aftonen när taxibranschen har examensprov

Skådespelare Dean Martin sa en gång att han aldrig festar på nyårsafton, det är nämligen amatörernas kväll. Om det stämmer så är jämtarna och härjedalingarna renodlade amatörer på området. Det festas som aldrig annars under nyårsnatten. Och vill man förflytta sig mellan två punkter så är det ingen dum idé att i förväg knyta till sig en körbar kompis.

Svårt med taxi i Åre

Aldrig annars under vintrarna handlar Åre så här lite om skidåkning. Och som Ulf Lundell en gång skaldade:

Bandet spelar Take me in your arms

Och hela hotellet luktar adrenalin och krut.

Ur ”Sanna (Nyårsafton, Åre 1983)”

Men i Åre kommer det att bli knepigt att få taxi. Taxi Åre kommer att ha fem bilar i rullning, Björn Olsson Taxi kommer att ha 15 och Topp Taxi planerar för åtta. Alltså in alles 28 bilar, vilket man antar blir i minsta laget.

– Det är chaufförerna som är problemet. På nyårsafton borde vi ha alla bilar ute, säger Rikard Fackel hos Taxi Åre.

Organiserat kaos utlovas i Härjedalen

I västra Härjedalen utlovas ett organiserat kaos. Fem bilar ska betjäna Funäsdalen, Tänndalen och faktiskt hela västra landskapet. Några långkörningar och hela utbudet havererar.

Flest taxibilar finns i Östersund

Flest taxibilar kommer att rulla i Östersund. I ett par inslag har vi tidigare berättat om de stora problem Taxi Östersund har haft med att få fram chaufförer. Men bolaget räknar nu ändå med att ha 40 bilar i rullning. Alla dem är inte vikta för partyprissarna utan här måste även avsättas bilar till flygtaxi och färdtjänst, till exempel.

Taxi Kurir har bara lyckats få fram två förare i Östersund medan uppstickaren Dlvry har sex.