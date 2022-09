Villabränderna ökar när fler hushåll eldar – Jämtland tredje mest drabbade länet

– En stor del av bränderna i länet har börjat i en eldstad, säger Länsförsäkringars skadeexpert Anders Dahlén som vill att kunskapen om hur man eldar säkert blir större.

Både försäkringsbolag och sotare märker tydligt att många hushåll planerar för att få ner elkostnaden genom att elda i sin kamin eller öppna spis. Statistiken visar att husbränder hänger starkt ihop med antalet hushåll som eldar.

– En skorstensbrand sker oftast när man eldar hårt eller om skorstenen inte har inspekterats av en sotare på länge, säger Dahlén..

Skogslän med många bränder

Under december och januari eldas det friskt, vi vill ha det mysigt under julen och den mörka tiden. Det är också då de flesta villabränder sker. Jämtlands län hamnar på tredjeplats när det gäller antalet bränder per 1 000 invånare. Bara Dalarna och Gotland har fler bränder per år.

– Vi är ett skogslän och vi eldar relativt mycket, säger Anders Dahlén.

Om en eldstad, kamin eller öppen spis börjar användas på ett nytt sätt är man skyldig att anmäla det till sotaren. Utbryter en brand och det inte är gjort så kan det påverka möjligheten att få ut ersättning från försäkringsbolaget.

Se skadeexperten Anders Dahléns tips på hur man eldar säkert i klippet.