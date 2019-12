Antalet barn som utsätts för brott ökar

Hittills i år har polisen fått in ungefär 200 anmälningar om barn under 15 år som utsatts för brott. Under hela förra året hade man cirka 180 anmälningar. Det kan handla om barn som blivit utsatta för någon form av övergrepp i sitt hem.

Barnen ska känna sig trygga under förhöret

För att den som misstänks för brott ska kunna dömas så måste polis och åklagare göra en grundlig utredning där man också förhör barnen även om dom är små. För att dom unga målsägarna – drabbade – ska kunna känna sig så trygga som möjligt under förhören så finns det speciella lokaler hos polisen i Trygghetens hus i Östersund.

Vi träffade Kristin Larsén som är gruppchef för den avdelning som jobbar med brott i nära relationer. I klippet ovan visar hon hur rummet ser ut och berättar mer om hur det går till när barn förhörs.