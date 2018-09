Bärplockaren fortfarande försvunnen

Den man i 80-årsåldern som varit försvunnen i skogarna kring Österåsen norr om Östersund är ännu inte återfunnen.

Polisens befäl på regionledningscentralen (RLC) i Umeå, Björn Pettersson, berättar för SVT på tisdagsmorgonen att sökandet snart ska återupptas.

– Vi sökte till sent in på kvällen igår utan framgång men snart trappar vi upp med samma typ av resurser som under gårdagen. Det är en stor sökinsats.

Hittade mannens bil

Mannen i 80-årsåldern ska ha lämnat sina anhöriga vid 12-tiden på söndagen, men när han inte kom tillbaka efter flera timmar anmäldes han försvunnen vid 18-tiden.

Sökandet har koncentrerats till området kring mannens bil som återfanns redan på söndagen.

