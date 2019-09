Visa alla (2)

Can Savran (C): ”Går inte säga att det beror på 30-års markexploatering”

Redan på måndagsmorgonen började Åre kommun undersöka omfattningen av översvämningen och vilka åtgärder som kan behövas.

Det finns misstankar om att orsaken är en igensatt vägtrumma. Att det handlar om en för hård markexploatering under många år är att gå för långt, menar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Can Savran (C).

– Det regnade väldigt kraftigt inatt och redan imorse kontaktades VA-avdelningen, räddningstjänsten och miljöavdelningen för att undersöka vilka konsekvenser regnet hade fått, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Can Savran (C). Översvämmad väg En väg svämmades över, väg 638 vid Nyvallen, i Tegefjäll. Tekniska förvaltningen var under dagen på plats vid den översvämmade vägen och det finns misstankar om att orsaken kan vara en igensatt vägtrumma. – Enligt den rapport jag fått så kommer man senast om några timmar att undersöka om det är vad som hänt, men just nu är flödet för högt, sade vice ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Ulrika Andreasson (S) vid 17-tiden. Ulrika Andreasson Några andra konsekvenser har ännu inte rapporterats in, inga larm har kommit in till räddningstjänstnen, enligt Can Savran. Koppling till nybyggen utreds Kommunen kommer att utreda om orsaken till översvämningen kan kopplas till någon nybyggnation. Om så är fallet är det byggherren som har det yttersta ansvaret. Frågan om översvämningar och erosion är en återkommande fråga inom samhällsbyggnadsnämnden i Åre. Översvämningen i Tegefjäll har väckt oro och kritik. Flera ifrågasätter vad man anser vara en för hård markexploatering. – Eftersom vi valt att bygga i en fjällsluttning så har vi en utmaning att hantera det här. Vi viftar inte undan frågan. Men vi vill inte gå så långt att säga att det här skulle vara ett resultat av 30-års exploatering, säger Can Savran.

