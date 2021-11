Efter försurningslarmet i fjällen: ”Vi kan tvingas låta områden dö”

Under tre års tid har länsstyrelsen med hjälp av ny teknik gjort mätningar i tre sjöar och sex vattendrag i Offerdalsfjällen och Sjösjöfjällen. Mätresultat har lämnats varje timme och kunnat läsas av via datorn. Tidigare har provtagningarna i dessa otillgängliga områden utförts någon enstaka gång per år.

Inga årsyngel av öring

Resultatet av de senaste tre årens mätningarna visar på väldigt låga ph-värden i vissa sjöar och vattendrag under delar av året, samtidigt som en stor del av den biologiska mångfalden har försvunnit.

– Vi har skador i vattendrag och sjöar högst upp i (vatten-)systemen där vi tappat föryngring på öring, säger Anders Dahlén som arbetat med fiske- och försurningsfrågor under många år.

Både i fjol och i år saknades årsyngel av öring helt och hållet i några vattendrag.

Försurningen sprider sig neråt

– Det vi ser nu är att vi fått skador högt upp i systemen (på kalfjället) och ju längre ner du kommer i vattensystemen desto mindre skador får du. I Stora Stensjön till exempel är det fortfarande ganska bra fiske, men om man inte gör något åt det här kommer skadorna att vandra neråt så till slut har vi skador även i Stora Stensjön och i de större sjöarna här omkring, säger Anders Dahlén.

Att den här typen av försurningsskador upptäckts i Offerdals- och Sjösjöfjällen gör också att misstankarna väcks om att läget är lika allvarligt i fjällområden med liknande förutsättningar: där det saknas kalkrik mark med svårvittrad berggrund.

Samtidigt står det klart att fjällområden med kalkrik mark, som Sylarna och Helags, kunnat stå emot försurning.

Krokom återupptar kalkning

Anders Dahlén var med när försurningen upptäcktes i området, exempelvis i sjön Bielnejaure, på 80-talet. Då var öringsstammen mycket nära att helt utplånas i sjön. Nu finns oro att utvecklingen ska ta samma utveckling igen.

Det som den gången räddade öringsstammen var kalkningen. Den gav goda resultat och i slutet på 90-talet hade den biologiska mångfalden återhämtat sig. Därför drogs kalkningen ner rejält där liksom i resten av länet runt 2005. Nu har det lett till negativa konsekvenser, menar Anders Dahlén.

För första gången på sju år kommer Krokoms kommun i vinter att återuppta kalkning. Men omfattningen av kalkningen kommer inte att vara tillräcklig vare sig i Krokom eller i länet i stort som läget nu ser ut, konstaterar Anders Dahlén.

Hör honom kommentera det hela i klippet ovan.