Ellen Sundberg tillbaka med nytt album

– Jag har länge velat spela in själv och kände att nu efter några år att jag har tillräckligt med teknisk kunskap. Publiken kommer att känna igen min musik men den är också lite råare just då jag har spelat in och producerat själv den här gången, säger Sundberg.



Åker på turné

I samband med den nya skivan planerar Sundberg att spela på flera orter i norra Sverige. Men på grund av coronapandemin blir det en miniturné som bara består av henne själv och basist.

– Vi gör en kort sväng där vi kan göra coronaanpassade spelningar och det känns ju jättekul. I och med pandemin har vi varit osäkra på om vi skulle kunna boka något alls, säger Sundberg.

I klippet ovan kan du höra Ellen Sundberg berätta om hur hon skapat sina låtar till det nya albumet.