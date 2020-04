Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Reporter Sara Leijman på plats på Körfältet

Explosion på Körfältet i natt

Just före klockan 02 natten mot onsdag detonerade någonting med sprängkraft i ett flerfamiljshus på Körfältet. Hela kvarteret spärrades av och när SVT nyheters reporter Sara Leijman var på plats under onsdag morgon var området fortfarande avspärrat. Hör hennes rapport i videon. Polisens tekniker ska under förmiddagen undersöka platsen.

