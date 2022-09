Få högsommardagar i Jämtlands län 2022

Nya siffror från SMHI som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt visar på den klena sommaren. För att uppnå högsommarvärme krävs enligt SMHI:s definition en temperatur på minst 25,0 grader.

Kartläggningen bygger på värden från 21 stationer i landet, en i varje län, under perioden 2000-2022. Väderstationen på Observatoriekullen i Stockholm har i snitt haft 25 högsommardagar under de aktuella åren, och den på Frösön 7 högsommardagar under perioden.

Inte ens en vecka med högsommar på Frösön

Den här sommaren var det 34 högsommarvarma dagar i Stockholm, och det är just i östra delarna av Sverige som det varit många varma dagar den senaste sommaren. I länet, åtminstone vid mätstationen på Frösön, blev det inte ens en vecka totalt med högsommarvärme. Bara sex dagar där temperaturen varit högre än 25 grader, bjöd sommaren 2022 på.

Somrarna 2002, 2006, 2014 och 2018 har hittills haft flest högsommardagar under 2000-talet, och även i länet var det somrar som åtminstone bjöd på fler än tio dagar med högsommarvärme. För länets del är det sommaren 2002 som bjudit på flest högsommardagar under 2000-talet, då var det enligt Sirens sammanställning 21 stycken.