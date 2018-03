Fjällräddare hämtar skadad äldre man i Härjedalsfjällen

Enligt polisen har mannen ramlat cirka 2,5 meter och svimmat vid Östra Kroktjärnen, Fjällnäs. Han uppges ha skador, och polisen bedömde det som oklart om han klarar transport till farbar väg och mötande ambulans.

Polisen tog beslut om att kalla in fjällräddningen. Fjällräddare och helikopter har satts in. Vid 14.45 uppgavs första fjällräddarpatrullen vara framme. Helikopter var då inte framme än. Fjällräddare bedömer i samråd med ambulanspersonal via radio vilken sorts transport som ska användas.