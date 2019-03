Företag får betala skattetillägg – gjorde avdrag för konferensresa till New York

Företaget har sagt till Skatteverket att resan var en konferensresa där deltagarna skulle arbeta med utvärdering. Resan ägde rum fredag till måndag under en helg för några år sedan, och de som följde med på resan fick inte betalt under resan. Tvärtom, så krävde företaget att de anställda skulle ta ledigt under fredagen och måndagen för att få ner kostnaderna för resan.

Gick på ishockey

Skatteverket har synpunkter på konferensresan och menar att syftet med resan måste ha varit ett annat än att bidra till verksamheten, då resan var frivillig och de anställda var tvungna att ta ledigt för att åka med. I aktiviteterna ingick sightseeing och en hockeymatch på Madison Square Garden.

Kunde ha gjorts på hemmaplan

Skatteverket ifrågasätter inte syftet med resan, att utvärdera ett internt arbete, men menar att eftersom ingen extern part deltog, så kunde utvärderingen ha gjorts på hemmaplan till betydligt lägre kostnad. Syftet med resan måste ha varit att ge deltagarna nöjen samt turistiska upplevelser, menar Skatteverket.

Myndigheten beslutar att hela resan varit skattepliktig och kräver 30 333 kronor i skattetillägg av företaget.