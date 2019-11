Fortsatt kräv ekonomi för ÖFK

Många hade letat sig till Folkets hus där mötet var. Först på dagordningen var val av ordförande och ledamöter till valberedningen och därefter klubbade man igenom de nya stadgarna.

Men det var i mångt och mycket en transportsträcka till det som sedan kom att dominera mötet. Efteråt fick nämligen medlemmarna chansen att ställa frågor och den chansen tog många.

– Hur är det med ekonomin egentligen, frågade en av medlemmarna.

Knappt 10 miljoner saknas

ÖFK har tidigare meddelat att de behöver få in 20 miljoner kronor till årsskiftet. Under måndagens möte meddelande vd:n att de fått in drygt hälften av det. Knappt 7 miljoner kronor av det kommer från aktieförsäljning.

– Vi saknar alltså knappt hälften, sade han.

Lennart Ivarsson är säker på att klubben kommer att lyckas. Inte minst ställs hoppet nu till privatpersoner som de hoppas ska köpa aktier. Under mötet berättade han också att klubbens skatteskulder är betalda, men samtidigt har de leverantörsskulder om cirka 5 miljoner kronor. Dessutom har de anstånd på sin hyresskuld hos Östersunds kommun.

Falkarna kritiska till styrelsen

Förra veckan gick supporterklubben Falkarna ut och berättade att de hade tappat förtroendet för ÖFKs styrelse eftersom de anser att styrelsen länge mörkat den krisande ekonomin. Under gårdagens möte besvarade vd:n en del frågor men för Falkarna är det inte trillräckligt.

Joakim Castberg, ÖFKs supporterförening Falkarna Foto: SVT

– Jag är inte klokare nu än vad jag var förut, säger Joakim Castberg när SVT träffar honom efter mötet.

Nästan ingen från ÖFKs styrelse var på gårdagens möte.

– Det var tur att Lennart Ivarsson var här för han gav ju några svar, men många andra var ju inte här och det är tråkigt. För det är ju dom som ska svara på frågorna.

Hur är förtroendet för styrelsen efter kvällens möte?

– Oförändrat, säger han.