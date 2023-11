Här tas farliga istappar bort i Östersund: ”Kan vara livsfarligt att få i huvudet”

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det innebär både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt. Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”

Som fastighetsägare kan du även ha ett visst ansvar för snöröjning på gator, torg och andra allmänna ytor kring din fastighet. Detta gäller för områden som i detaljplanen redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och används för allmän trafik. Om det istället framgår i detaljplanen att kommunen är huvudman för den allmänna platsen så är det också kommunens ansvar att ta hand om renhållning och snöskottning.

Källa: https://www.fastighetsagarna.se/