Hög brandrisk i Jämtlands län – ”undvik att elda om du kan”

Det är den kraftiga värmen i kombination med att det på många ställen är torrt i skog och mark som gör att risken för bränder är extra stor just nu. SMHI har utfärdat en varning för brandrisk för hela Jämtlands län med undantag för fjällen.

Något eldningsförbud har dock inte införts ännu men räddningstjänsten har ändå uppmanat till försiktighet på sociala medier.

– Elden kan sprida sig snabbt om det blir en brand så helst ska du undvika att elda alls. Ska du ändå elda så gäller du att du är förberedd och kan släcka elden snabbt, säger Johan Wickenberg, ställföreträdande Räddningschef på Räddningstjänsten Jämtland.

Vill ha allmänhetens hjälp

Ytterligare ett orosmoln för räddningstjänsten är det stora åskoväder som drog in över stora delar av länet under gårdagen. Detta då blixtnedslagen eventuellt skulle kunnat ha orsakat bränder som ännu inte rapporterats in.

– Vi söker av områden med brandflyg men vi behöver också allmänhetens hjälp så om man ser en rökpelare eller tecken på brand ska man inte tveka att larma via 112, säger Wickenberg.

Om man ska elda på sommaren så gäller det att vara försiktig. I klippet nedan tipsar räddningstjänsten Jämtland om vad du bör tänka på: