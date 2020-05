Inbrott vid Storsjöbadet

Under natten mot torsdag, närmare bestämt just före klockan 05 larmades polisen om att okända gärningspersoner hade brutit sig in på Storsjöbadet. Det visade sig dock inte vara själva badhuset utna simklubben Ägirs kansli som drabbats. Polispatruller åkte till platsen och såg att dörrar var uppbrutna, hundpatrull genomsökte också området. Några gärningsmän påträffades inte och enligt polisens uppgifter ska dom ha lämnat platsen i bil.

Under torsdagen höll polisen på med brottsplatsundersökning i lokalerna. Vad som stulits vid inbrottet är ännu oklart.