Ingen bostadsbrist för studenter i Östersund

I det första urvalet var det cirka 2000 personer som antogs till Mittuniversitets utbildningar i Östersund, vilket ligger på en liknande nivå som tidigare år. Till skillnad från andra lärosäten är Östersund en stad där det inte har varit någon brist på studentbostäder de senaste åren.

Erbjuder bostadsgaranti

Östersunds kommun har länge erbjudit så kallad bostadsgaranti där nya studenter kan få en bostad via Östersundshem. Detta förutsatt att man studerar minst 15 högskolepoäng per ter­min vid Mittuniversitetets campus eller vid en yrkes­hög­skola i Östersund. För att få en bostad via bostadsgarantin behöver man skicka in en ansökan innan 10 augusti, alltså på måndag.



– Som det ser ut nu är det fortfarande många lägenheter som står tomma. Situationen inför höstterminen liknar hur det har sett ut tidigare år och då har vi inte haft problem att förmedla bostäder så det känns stabilt, säger Jessica Lundqvist, chef för kundservice på Östersundshem.



Fler lediga lägenheter

I dagsläget har Östersundshem 640 studentboenden och det har dessutom uppstått fler vakanser som en följd av coronapandemin.



– Under vårterminen var det många studenter sa upp sina bostäder för att flytta till sina hemstäder när utbildningarna övergick till distans, förklarar Jessica Lundqvist.