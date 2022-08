Inställda tåg i länet – Norrtåg har personalbrist

Flera av Norrtågs tågsträckor ställs in i helgen. Istället sätts ersättningsbussar in. Foto: SVT arkiv

Under lördagen tvingades Norrtåg att ställa in flera tåg, bland annat på stäckan mellan Storlien och Sundsvall. Orsaken är akuta sjukskrivningar. Även under söndagen kommer tåg att ställas in. Istället sätts ersättningsbussar in.