Unga IT-guider lär äldre användare

Redan innan dörren öppnar in till lokalen där IT-guiderna huserar inne på Östersunds bibliotek, så sitter tre förväntansfulla seniorer och väntar på att få komma in. En av dem är Laila From.

– Jag är ofta inne på nätet när jag vill ha reda på någonting, säger hon innan hon går in.

Det är ett integrationsprojekt där nyanlända ungdomar ska lära äldre att hantera mobiler, surfplattor och datorer. Dagens IT-guider är Baha Hababa från Syrien och Franck Mpoyi från Kongo.

Flera deltagare kommer med sina egna surfplattor och telefoner men det är inget krav berättar IT-guiden Franck Mpoyi.

Och det är en nöjd Laila From som kommer ut. Hon har bland annat lärt sig skriva med å, ä, ö på sin telefon och även lärt sig mera om sms.

– Jag har lärt mig skicka sms med bilder och det var det som var viktigt idag, säger hon nöjt.