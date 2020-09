Honungssugna björnar ställer till det för biodlare

Under åren 2010 till 2018 rapporterades bara enstaka fall varje år, men under 2019 och 2020 har det ökat till över 20 rapporter per år, visar statistik från Sveriges Lantbruksuniversitets Viltskadecenter och länsstyrelsen i Jämtlands län.

– Bara här i Orrviken har vi observerat fyra olika björnar och björnen är ju jättehungrig när den kliver ur idet, säger biodlaren Sune Häggmark till radion.

Saknas aktuella nationella siffror

Den senaste nationella siffran över antalet bikupor som förstörts av björn är 35, och den siffran är från 2018. De flesta rapporterna kom då från Gävleborgs län.

Enligt de senaste uppgifterna från Naturvårdsverket är den svenska björnstammen relativt stabil på omkring 2 800 individer.