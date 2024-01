Kraftig minskning av lyckade kungsörnshäckningar i Jämtlands län

Vanligtvis brukar antalet lyckade kungsörnshäckningar ligga runt 30-35 stycken per år. Ifjol uppgick antalet till hela 46 lyckade häckningar, medan det i år har minskat kraftigt.

Totalt häckade 15 kungsörnspar i länet, varav fjorton lyckades få ungar. Det visar länsstyrelsens senaste rovdjursinventering.

Minskning av lodjur och järv

– När det gäller antalet lodjur och järv så minskade de i enlighet med förvaltningsmålen, säger Nicklas Rumm vid länsstyrelsen.

Förvaltningsmålet för lodjur är fastlagt till omkring 21 föryngringar – eller familjegrupper – och för järv omkring 34 föryngringar.

Inventeringen visade på 26 lodjursföryngringar och 40 järvföryngringar i år.

Tio ensamma vargar

När det gäller antalet vargar har länet en permanent familjegrupp som i år haft minst fem djur i Prästskogenreviret i Härjedalen.

Förutom den fasta vargfamiljegruppen har minst tio ensamma vargar vandrat in från grannlänen, visar inventeringen.

– Vi har fortsatt ganska många vargindivider i länet, säger Nicklas Rumm.

Med det stora antalet vargar i både öster och söder har det under senare år ”blivit mer regel än undantag” att det årligen vandrar in vargar från grannlänen. Flera av dem har avlivats under skyddsjakt.

Minskande björnstam

När det gäller antalet björnar har ingen ny inventering gjorts det senaste året.

Hösten 2020 uppgick antalet björnar till 1 044, visade björnspillningsinventeringen som utfördes det året.

Hösten 2023 beräknades björnstammen ha minskat till 656 björnar, enligt beräkningar från Naturhistoriska riksmuseet.

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lo och varg. Det är som en del i detta arbete länsstyrelsen gör årliga rovdjursinventeringar.