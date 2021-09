Lastbilschaufför från Hissmofors kör för Barncancerfonden

Lastbilschaufförer runt om i Sverige nollställde sina mätare den 1 september och för varje mil de kör månaden ut, samlar de in 1 krona. I slutet av månaden räknar man ihop vad man kört in och pengarna skickas då via en länk till Barncancerfonden.

Klas Jonsson från Hissmofors. Foto: Sara Choghrich/SVT.

Initiativet startade i facebookgruppen ”Vi som kör för Barncancerfonden” och när chauffören Klas Jonsson såg gruppen ville han genast engagera sig.

– Det är ju en ganska viktig grej. Barn och cancer hör inte ihop. Man kanske inte kan skänka mycket pengar men kan någon skänka någon krona så, många bäckar små, säger Klas.

Klas Jonsson. Foto: Sara Choghrich/SVT.

Klas Jonsson berättar mer om sitt engagemang i videon ovan.