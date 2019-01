Flera vägar har stängts av när stormen Jan passerar Sveriges norra delar med orkanvindar. Foto: Mats Andersson/TT

Lugn natt i länet trots stormen

Det råder just nu klass 2-varning för storm i hela Jämtlands län. Stormen drog in över länet västerifrån igår kväll och det har sedan dess stormat rejält på sina håll. I Stekenjokk har man uppmätt vindbyar på 49,7 meter per sekund.

Trots de kraftiga vindarna tycks skadorna än så länge vara begrändsade. En del strömavbrott har rapporterats. Det gäller bland annat i Oviken. Räddningstjänsten Jämtland – som omfattar alla kommuner utom Åre – hade fram till klockan 06.30 bara fått ett larm på grund av stormen. Det var rondellkonsten – den stora fotbollen – i rondellen i Odensala som höll på att blåsa iväg. Endast ett ”storm-larm” – Vi har satt fast den med ett spännband, säger Teresia Gustafsson som är inre befäl hos Räddningstjästen Jämtland. I Åre är Kåke Rosén insatsledare hos Räddningstjänsten och han ska senare under morgonen medverkat i SVT:s Morgonstudion från Åre. – Jag åker just nu på E14 mot Åre, det blåser kraftigt och snöar men det är fullt framkomligt, säger han. Tåg inställt Han konstaterar också att inte heller dom har haft något stormrelaterat larm under natten. Tåget mot Duved från Östersund kl 06.33 är inställt på grund av stormen. Skolan är stängd I Ljungdalen i Bergs kommun har skolan och förskolan stängt idag. Eleverna i Ljungdalen-trakten som går på högstadiet i Funäsdalen får också stanna hemma då skolskjutsen över Flatruet är inställd. I kommunerna Åre och Bräcke får de elever som har svårt att ta sig till skolan stanna hemma utan att få frånvaron registrerad. Namnsdagsbarn Det är SMHI som gett stormen namnet Jan, då Jan har namnsdag idag. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!