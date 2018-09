Luleå tekniska universitet etablerar sig i Åre

Det är genom ett samarbete med Campus Åre LärCentrum och företagshubben House Be som Luleå tekniska universitet nu kan erbjuda två kurser i Åre.

– Som nationellt rekryterande universitet är det mycket roligt att vi nu kan erbjuda utbildningar på ytterligare en dynamisk ort med stark framåtanda. Jag är övertygad om att Luleå tekniska universitet och Åre kommer att ha stort utbyte av varandra, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Kompletterar den växande IT-näringen

På Campus Åre finns sedan tidigare utbildningar inom bland annat turism- och upplevelsebranschen och nu kommer det alltså gå att studera på universitetsnivå:

– Det är fantastiskt kul att vi får en universitetsutbildning på plats i Åre. Vi ser stor potential i den växande IT-näringen i Åre och är övertygade om att detta ytterligare kommer lägga grunden för en stor framtida näring i Åre kommun. Samtidigt är vi väldigt glada över att få välkomna ett antal studenter till orten som vi förhoppningsvis får behålla i många år framöver, säger Martin Söderström, tillväxtchef i Åre kommun.

Många nya företag flyttar till Åre

2017 slog företagshubben House Be upp sina portar för att samla den växande IT- och startup-industrin som fått fotfäste i Åre. Idag har House Be över 100 anslutna företag.

– Vi har sett en växande geografisk uppflyttning till Åre av människor och företag som traditionellt återfinns framförallt i storstäderna, säger Andreas Eriksson, en av grundarna till House Be.