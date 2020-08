En man är försvunnen sedan i går efter att ha gett sig i väg på en topptur på Helags. På bilden ses glaciären på Helagstoppen. Foto: Fredrik Lundmark/SVT

Man försvunnen efter topptur på Helags

Mannen skulle göra en topptur under söndagen, men kom aldrig tillbaka till stationen. Helikopter kan sättas in i sökandet under måndagen.

Fjällräddningen letar efter en försvunnen man vid Helags. Enligt polisens uppgifter skulle mannen göra en topptur till Helagstoppen i går, men han kom aldrig tillbaka till fjällstationen på söndag kväll. En fjällräddningsinsats drog i gång vid midnatt natten mot måndag, med fem fjällräddare som begav sig till Helagsområdet. Klockan sju på måndag morgon var mannen fortfarande inte återfunnen. – Vi har fjällräddare på fjället och arbetet kommer att fortsätta på morgonen, säger kommunikatören vid Polisens regionledningscentral. Enligt polisen kan eventuellt helikopter komma att användas i sökandet under måndagen. Dela på Facebook Dela på Twitter

