När Östersund låg däckat och döende

Den brittiska tidningen The Guardian utnämnde nyligen Östersund till ”capital of the Spanish flu”, spanska sjukans huvudstad. Onekligen drabbades också stan särdeles hårt, men det gjorde även andra orter. Och i inslaget får ni följa reportern på en tur bland de platser i Östersund som blev central under influensaepidemin.

Arjeplog brukar nämnas som väldigt illa drabbat. Där avled 2,7 procent av ortens då lite drygt 3 000 invånare det ska vara den plats i landet där högsta andelen fick sätta livet till.

Och även om vi här uppe sånär slogs i spillror så drabbades å andra sidan Stockholm av tre vågor, och varje gång var utbrottet mer förödande än förra gången.

Till slut valde läkarna i huvudstaden att sätta in heroin för att lindra plågorna hos de döende patienterna.

Nåväl, att Östersund blev så drabbat berodde på regementena i stan. Först bröt spanska sjukan ut på A4 och en tid efteråt på I5. Riktigt hur många som dog i Östersund är svårt att slå fast eftersom de som låg vid regementena som regel var folkbokförda på annat håll.

Den officiella siffran talar om 118, men den är sannolikt för låg.

Betydligt fler knockades av influensan och hem efter hem låg utslaget där smittan drog fram.

I inslaget här intill kan ni se historien om den smitta – som faktiskt inte hade särskilt mycket med just Spanien att göra.