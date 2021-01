Nära sju procent av länsborna arbetslösa

Förra veckan, vecka 53 skrev över 133 länsbor in sig som arbetslösa. Totalt är nu mer än 4700 länsbor utan jobb. Det är 600 fler än motsvarande vecka ifjol.

– När det var som värst hade vi 1000 inskrivna under en månad. Det var i mars. Men högsta antalet arbetslösa hade vi i länet under juli med 5 150 personer inskrivna som arbetslösa. Under hösten har vi sett en trend med minskande arbetslöshet, säger Ola Kereby, chef för arbetsförmedlingen i Jämtland Härjedalen.

Utöver varslen så är nära 1000 personer (960) korttidspermitterade.

Arbetslöshetstopp i juli

Pandemin har slagit olika hårt i olika delar av länet, konstaterar arbetsförmedlingschef Ola Kereby. Hotell- och restaurangbranschen och handeln har drabbats hårt, ändå tycks trenden nu gå mot en minskande arbetslöshet. Det att döma av statstiken för senaste månaden.

– När det gäller handeln är den ju väldigt Östersundscentrerad och hotell-och restaurangbranschen finns ju främst i Åre och på de andra fjällorterna. Kommuner som Bräcke och Ragunda har inte drabbats lika hårt. Så det ser väldigt olika ut i länet, konstaterar arbetsförmedlingschef Ola Kereby.

Antalet personer som varslades om uppsägning uppgick till fem personer under hela december månad.