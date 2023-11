Varning gäller från fredagkväll för ett kraftigt snöfall som bland annat kan ge besvärligt väglag.

Snöfallsområdet drar in redan under torsdagen och ger en del snö, men det är alltså under fredagen snöfallet tilltar och blir ymning. Fram till lördagkväll väntas 25-35 centimeter snö och lokalt mer i Härjedalen och även i delar av Åre och Bergs kommuner.

Det väntas också hårda vindar i högre terräng.

Under lördagkväll drar snöfallet bort och under söndagen väntas inslag av regn, enligt SMHI.