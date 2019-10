Östersunds FK hos kronofogden

Tidigare i veckan gick Östersunds FK ut på sin hemsida och berättade att de fortfarande behöver pengar. Via kampanjer har de bett privatpersoner och företag gå in och stötta ekonomiskt och hittills har det gett 850 000 kronor. Klubben konstaterar samtidigt att det är långt kvar till målet. 7 miljoner kronor är vad de behöver få in eftersom bland annat sponsorsintäkter halverats.

Två ärenden hos Kronofogden

Samtidigt finns alltså två ärenden hos Kronofogden som just nu handläggs. Det är två företag som yrkat krav på ÖFK. Det ena företaget kräver 281 000 kronor, det andra företaget har inte fastlagt något belopp än, uppger Kronofogden.

SVT har sökt företrädare på ÖFK. Klubbens pressansvarige Niklas Lidström har svarat via sms att de jobbar vidare med ekonomin och att de kommer att informera mer så fort de har något mer att komma med.

1,7 miljoner i skuld till kommunen

Östersunds kommun har även de krav på ÖFK. Klubben har inte kunnat betala hyra och har tidigare fått anstånd på det. Skulden till kommunen är just nu uppe i 1,7 miljoner kronor.