Per Joar Hansen , som går under smeknamnet Perry, ska träffa spelarna i morgon.

– Jag är taggad, säger han till ÖFK.

Per Joar Hansen har varit spelare i bland annat norska Rosenborg och svenska Umeå IK . Han har varit tränare i bland annat Rosenborg och GIF Sundsvall. Per Joar Hansen var även assisterande förbundskapten för det norska landslaget under Lars Lagerbäcks ledning.

Per Joar Hansens kontrakt är till årsskiftet.