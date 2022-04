Polisen om smash&grab-kuppen i Hammarstrand: ”Vi har fått in en hel del tips och iakttagelser”

– Vi har inte misstankarna riktade åt något speciellt håll just nu, utan arbetar brett. Vi har fått in en hel del tips och iakttagelser som vi följer upp, men vi vill gärna ha in fler tips om någon har sett något särskilt, säger förundersökningsledare Henrik Persson vid polisen.

Det var vid tretiden natten mot torsdagen som polisen fick larm. En hjullastare hade körts in i jaktbutiken i Hammarstrand och orsakat stor förödelse. En hel del gods stals vid inbrottet, exempelvis kikare. Däremot hade inga vapen försvunnit.

Under torsdagen genomfördes en brottsplatsundersökning och polisen knackade också dörr. En övervakningsfilm från butiken lämnades också till polisen.

Utredningen fortsatte under fredagen.

Det finns misstankar om att det rör sig om flera gärningsmän, men i övrigt är polisen i nuläget förtegen om den pågående utredningen.