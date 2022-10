Rekordintresse för hemvärnet – 600 sökanden i Jämtlands län i år

– Många säger att de hade tänkt engagera sig och när Ukrainakriget bröt ut så gjorde de slag i saken. Men även händelser som Nordstream har gjort att vi här i länet ser att ansökningar kommer in, säger bataljonsförvaltare Jan Näsvall, som också är rekryteringsansvarig.

Nära målet

Riksdagen har fastställt ett mål om att hemvärnet i hela landet ska omfatta 25 000 soldater. Sedan början av året har ansökningarna strömmat in.

Från att haft en omkring 80 procent av full bemanning när det gäller landet i stort ser målet att nås utan problem.

– Vi börjar närma oss uppfyllda förband i hela Sverige, säger bataljonsförvaltare Jan Näsvall.

27 000 ansökningar

Hittills i år har hemvärnet fått in 27 000 ansökningar sett över riket i stort, enligt försvarsmakten. Det motsvarande vad som vanligen kommer in under en femårsperiod.

Efter krigsutbrottet i Ukraina i slutet av februari som ansökningarna började strömma in. Intresset har hållit i sig sedan dess.

Bara i Jämtlands län har ansökningarna ökat från 90 i början av året till 600 så här långt i år. Samtidigt har antalet som utbildat sig till hemvärnssoldater fördubblats under året.

Hör mer om intresset för hemvärnet i klippet ovan.