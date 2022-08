Risk för blodbrist på Östersunds sjukhus

Tillgången på blod på Östersunds sjukhus är inte alarmerande men det finns risk för blodbrist när många blodgivare gör ett uppehåll under semestern. Under sommaren drar sjukhuset ner på planerade operationer, men akuta operationer, cancerbehandlingar och förlossningar går inte att ställa in. Här måste det finnas tillgång på blod.

Skickar ut kallelser

– Vi skickar ut många kallelser men ändå så tycks många ha svårt att få tid. Framförallt vill vi att de som bor i Östersund kommer in och att alla andra som som bor i andra delar av regionen tar sig tid när de besöker staden, säger Axel Robertsson, biomedicinsk analytiker på Östersunds sjukhus.

Hjälpa till

Pär Hägglund har lämnat blod sedan värnplikten och ser blodgivningen som ett enkelt sätt att hjälpa till.

– Det är ungefär som ett blodbyte, man får nybildat blod och när jag tappat blodet brukar jag känna mig piggare och fräschare, säger han.

Litet lager

Östersunds sjukhus har ett relativt litet lager om man jämför med de stora sjukhusen i Sverige. Om det uppstår blodbrist får blodgivarcentralen vända sig till andra regioner.

– Vi får skicka ut akuta kallelser men det har vi inte behövt göra än, men det ligger i farans riktning om lagret fortsättar sjunka, säger Axel Robertsson.