Så blir vårdsommaren 2020 i Region Jämtland Härjedalen

SVT har ställt frågorna som besvarats av hälso-och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist.

Är sommarbemanningen klar?

Ja förutom att det kvarstår en utmaning i att bemanna för tillräckligt många vårdplatser utifrån belastningen en vanlig sommar. En del vakanta pass inom slutenvården, akutmottagningen och ambulanssjukvården kvarstår.

Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?

Att vi i år tvingas omfördela regionens sjukvårdsutbildad personal för att möta behovet inom Covid vården förändrar läget drastiskt jämfört med föregående år. Vi har bland annat tre flöden på akutmottagningen i jämförelse med ett i normala fall, två IVA avdelningar istället för en, rena och orena avdelningar, flera spår inom primärvården.

Vi roterar medarbetare såväl inom som mellan områden. Bland annat flyttas medarbetare med specialistkompetens inom intensivvård, som i normala fall tjänstgör inom annan verksamhet i regionen, till IVA. Medarbetare inom områden flyttas från öppenvård till slutenvård för att säkerställa tillräckligt med slutenvårdsplatser för Covidpatienter.

Medarbetare har på kort tid skolats in och tjänstgör inom en kompetens/verksamhet de normalt sätt inte gör. Regionen har i normalläge inga icke vidareutbildade medarbetare inom intensivvården tex.

Vilka metoder använder ni för att lösa bemanningsfrågan?

Sedan i slutet av mars/början av april har regionen skapat en central bemaningsorganisation för en tydlig fördelning/omfördelning av medarbetare från områden med låg belastning till områden med hög belastning, under en chef med mandat att fördel och avropa resurser.

Bemanning är en fast punkt på våra krisledningsmöten, där ansvarig chef dagligen rapporterat bemanningsläget och inhämtat synpunkter på planerade åtgärder. Dagliga möten genomförs med enhetschefer för gemensam lägesbild.

Samverkan med fackliga inledningsvis 2 gånger i veckan

Snabbrekrytering av läkarstudenter.

Kartlagt och omplacerat medarbetare med klinisk kompetens som idag tjänstgör i befattningar utanför hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Samverkat med AF för rekrytering av icke sjukvårdsutbildad personal som stöd, extra resurser för icke vårdnära arbete som tex rengöring av ambulanser

Förlängning av semesterperioden t.o.m. september för IVA och omplanering av semester både inom och utanför huvudsemesterperioden.

Större antal inhyrd vårdpersonal denna sommar?

Nej tvärtom, det har inte varit så många svar som förväntat på avropen.

Tar ni in vikarierande studenter?

Ja, studenter inom vårdutbildningar tas in som tidigare, inga ändrade regler för när man får jobba som vad.

Andra kreativa lösningar?

Försöker skala upp VNS (vårdnära service) där så går, tar in dörrvärdar etc.

Kommer personal att behöva flytta sina semestrar? Får de någon ersättning för det?

Det förekommer även andra somrar att medarbetarna behöver jämka sina önskemål med varandra. Det som skiljer sig från övriga somrar är att vi inom AnOpIVA (anestesi, operation, intensivvård) förlägger semester juni-september och endast beviljar 3 veckor under dessa 4 månader. Den 4 veckan förläggs oktober-december.

Veckor i september inom AvOpIVA ersätts med 15000 extra per vecka och oktober-december ersätts med 20000 per vecka.

Övriga områden planerar för 4 veckor under juni-augusti. Eventuellt kommer några att erbjuda flytt av semestervecka, då med ersättning 12000 per för sjuksköterskor och 8000 per vecka för undersköterskor.

Har ni fått några reaktioner från vårdpersonal?

Ja, medarbetarna är trötta efter vårens höga belastning inom delar av vår verksamhet. Det finns en oro att inte få vara ledig i sommar om belastningen blir högre och semester skulle behöva återkallas.

Kommer ni ha tillfälliga covid-avdelningar kvar över sommaren?

Ja en avdelning, med beredskap för ytterligare en om det skulle behövas.

Vilken vård kommer ni INTE att erbjuda i sommar?

Precis som andra somrar så minskar vi den elektiva vården. Vi kommer exempelvis inte att utföra planerad kirurgi som kan anstå. Blir belastningen hög inom primärvården kommer utomläns patienter som ej är akut sjuka och i behov av ett akut omhändertagande att hänvisas till hemregionen.

Vilka avdelningar kommer INTE att vara öppen i sommar?

Vi stänger inga vårdavdelningar, men precis som förra sommaren så samlokaliserar vi verksamheter. Medicin och stroke kommer samverka på en vårdavdelning. Hjärta och Lunga kommer samverka på en vårdavdelning . Kirurgen slår ihop sig på ett plan.

Vilken är den hårdaste drabbade delen av hälso- och sjukvården?

Intensivvården, akutmottagningen och delar av primärvården.

Hur ser vårdskulden ut inför sommaren och kommer den förändras under sommaren?(Dvs inställda/framskjutna operationer, kommer många behöva opereras framöver?

Kommer det öka under sommaren eller kan ni kanske börja beta av vårdköerna?)

När det gäller planerad kirurgi så kommer vi under sommaren inte att kunna jobba bort köer som uppstått under april-juni. Vi planerar för att komma igång med det i september, men i och med att AnOpIva har semesterperiod även i september så kommer belastningen i september gällande CovidIVA vård att vara avgörande för hur mycket och hur snabbt vi kan komma igång.

Gällande öppenvård, endoskopi, FTV och PV så jobbar vi redan nu med att öka upp produktionen igen, för att sedan under två månader under sommaren ha en reducerad verksamhet likt andra somrar.

Finns någon positiv påverkan på sjukvården efter covid-19? Hur går man vidare?

Det finns många positiva erfarenheter att dra. Samverkan mellan olika områden. Nya sätt att samarbeta om styrning. Nya samarbetsvägar för att lösa problem. Förändrade arbetssätt såsom tex ökad digitalisering, omprövning av återbesök, kompetensskifte mm.