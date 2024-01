Sex timmars arbetsdag med full lön införs på äldreboende i Härjedalen

En intraprenad i den kommunala organisationen är en avgränsad enhet som via en formell överenskommelse med ansvarig nämnd utför verksamhet under mer företagsliknande former. Intraprenaden har utökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal.

Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av kommunen. Detta innebär att ansvaret för intraprenadens verksamhet, personal och ekonomi ytterst är kommunens.

källa: Herjedalen.se