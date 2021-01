Nattågen mellan Duved och Stockholm i båda riktningarna under onsdagskvällen är de första som ställs in. Men SJ har också beslutat att alla tåg till och från Jämtland ställs in under hela torsdagen. Då gäller det både dagtåg och nattåg till och från Stockholm.

Inget beslut har ännu fattats om trafiken på fredag, men SJ har spärrat möjligheterna att köpa biljetter till resor på fredagen.

Norrtåg, som kör trafik mellan Sundsvall och Storlien, har ännu inte beslutat om tågtrafiken ska ställas in.