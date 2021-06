Sju hektar stor skogsbrand utanför Ytterhogdal

Ett sju hektar stort område med skog och hyggen har eldhärjats och släckningsarbete pågår fortfarande. Under torsdag morgon arbetade släckningspersonal från Svenstavik, Rätan, Hede och Ytterhogdal i området, totalt cirka 15 personer.

Läget på torsdag morgon var lite svårbedömt enligt Ulf Jernström, inre befäl vid räddningstjänstförbundet.

– Det är svårt att säga just nu, brandintensiteten går ju ner under natten och de har jobbat på med släckningen. Det är nu när det börjar torka upp som det går att få en bättre bild, säger han.

Två helikoptrar sattes in i släckningsarbetet och de var kvar i området fram till midnatt. Under torsdag förmiddag kommer det att fattas beslut om helikopterresurser ska användas under dagen.

– Vi jobbar på, säger Ulf Jernström.