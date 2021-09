Länsstyrelsen utreder skyddsjakt på myskoxen Sam i Ljusnedal

– Han befinner sig till och från i en kohage vilket oroar korna. Den går omkring ogenerat bland hus och på tomter. Vi har fått in flera mejl som beskriver det här som ett problem, säger Henrik Hansson, viltchef på Länsstyrelsen Jämtland.

Ansökan utreds just nu av länsstyrelsen. Viltchef Henrik Hansson uppger att länsstyrelsen tittat på ärendet redan innan ansökan kom in och just nu handläggs den i samarbete med polisen.

– Vi har börjat bilda oss en uppfattning men nu måste vi utreda hur man ska hantera det här. Vi jobbar på i den takt och fart vi mäktar med. Vi har tilldelat bra med resurser för det här ärendet, säger han.

Fridlyst art

Myskoxar är fridlysta och uppsatta på artskyddsförordningen. Men i vilken utsträckning det påverkar bedömningen kan viltchefen inte svara på i nuläget:

– Det stora problemet är att det inte finns någon förvaltning på myskoxe i Sverige. Det finns ingen kunskap eller plan sedan tidigare, vi måste ta reda på alla saker som krävs., säger viltchef Henrik Hansson.

”Håll minst 200 meters avstånd”

För att få tillstånd till skyddsjakt behöver vissa krav vara uppfyllda. Till exempel får det inte finnas någon annan lämplig lösning och det får inte försvåra för djuret som art. Men fram till att domstolen tar ett beslut i frågan uppmanar Hansson till försiktighet:

– Man ska ha respekt för vilda djur. Jag brukar säga att man ska hålla minst 200 meters avstånd, avslutar han.