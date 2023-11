Snösmocka över Jämtland – stadsbussar i Östersund leds om

Stora snömängder har ställt till det i trafiken på flera håll i länet under onsdagsförmiddagen. En lastbil och personbil frontalkrockade nära Trillevallen

Även i centrala Östersund ställde snövädret till det. Vid tiotiden uppgav Länstrafiken att man enbart haft mindre störningar och förseningar, men timmen senare hade läget förändrats, då en buss hade kört in i en lyktstolpe vid Gränsgatan.

– Det här är tredje utryckningen vi är på idag men mer lär det väl bli, säger Joakim Lusth, bärgare.

Strax där efter meddelade Länstrafiken att man leder om busstrafiken från Gränsgatan/Kyrkgatan till Ringvägen.

Gul varning

SMHI har gått ut med en gul varning under onsdagen men snöfallet ser ut att mattas av mot kvällen. Under torsdagseftermiddagen ser det ut som ett nytt snöväder drar in över länet och till helgen kan det komma stora mängder igen.