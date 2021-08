Sökinsats i Frostviksfjällen efter försvunnen svampplockare

Under måndagen hade kvinnan, som är i 60-årsåldern, tagit en helikopter upp på fjället tillsammans med en grupp andra personer. Kvinnan avvek från sitt sällskap för att plocka svamp medan övriga i sällskapet stannade kvar för att fiska.

Då kvinnan inte kom tillbaka från svampplockningen larmade man polisen. Fjällräddare kopplades in och har sökt efter kvinnan under natten men ännu utan resultat. Sökandet fortsätter idag och polisen har kallat in fler resurser för att underlätta arbetet.

- Vi jobbar på att få dit en helikopter och en spårningshund. Dessutom undersöker vi möjligheter att söka av området med drönare, säger polisens presstalesperson Åsa Mjörndal.