Start för bygget av gångbron över järnvägen i Östersund

Bygget av den över 200 meter långa gångbron över järnvägen i Östersund har dragit ut på tiden.

2019 avbröt Trafikverket upphandlingen av bron efter alldeles för höga anbud. Upphandlingen gjordes då om med en billigare och enklare design. När Svevia tilldelades kontraktet hösten 2020 överklagades beslutet av Peab, både till Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Efter prövning fick Trafikverket under våren 2021 rätt att kontraktera Svevia för bygget.

Ska stå klar hösten 2022

Under måndagen kom Svevias personal på plats för att starta byggnationerna. Det handlar till en början om att bygga brostöd på båda sidor om järnvägen, för att någon gång under nästa sommar lyfta själva bron på plats. Bygget ska vara helt klart under senhösten 2022.

– Bron kommer vara gjord av vanligt målat stål, utom delen över själva järnvägsspåren som blir i rostfritt stål. Den kommer först monteras ihop och sen lyftas på plats med kran. Det säger Jörgen Forslund som är Svevias platschef.

