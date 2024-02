Stormen Ingunn orsakar elavbrott och hinder i trafiken i Jämtlands län

Under natten till torsdag nådde Ingunn orkanstyrka i Norge. När ovädret drog in över svenska fjällen uppmättes en vindstyrka på 48,6 meter per sekund i medelvind i Stekenjokk – vilket kan vara nytt svenskt rekord.

Under natten uppmättes även en byvind på 58,7 meter per sekund i Stekenjokk, det värdet ska dock granskas manuellt.