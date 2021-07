Strömavbrott på flera håll i Jämtlands län – tusentals drabbade

I Strömsund är det cirka 150 hushåll som berörs av strömmavbrottet. Majoriteten av dessa ligger i ett område nordväst om Strömsund. Felet inträffade vid 01-tiden natten mot lördag och operatören Eon har under morgonen skickat ut en servicetekniker för att genomföra en felsökning. Enligt nuvarande prognos väntas elen vara återställd runt 10-tiden på förmiddagen.



Även delar av Härjedalens kommun har drabbats av strömmavbrott under natten. Operatören Härjeåns elnät har inte fungerat sedan 05.30 imorse och företaget undersöker just nu problemet. Tusentals hushåll berörs av strömavbrottet. Även här är den preliminära tiden då strömmen kan vara tillbaka klockan 10.00.



Elföretaget Bergs Tingslags Elektriska AB som levererar el till stora delar av Bergs kommun har också haft stora driftsstörningar. Hela nätet har legat nere sedan 06-tiden i morse och över 7000 hushåll berörs. I nuläget vet man inte när strömmen kan vara återställd.