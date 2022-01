Trafikverket förbereder sig för ovädret – ”Vi förväntar oss att det blir besvärligt”

Ovädret drar in under onsdagen och ser ut att fortsätta under både torsdag och fredag. Lokalt i Västjämtland varnas för upp emot 80 millimeter nederbörd i form av snö, blötsnö eller regn.

På Trafikverket förbereder man sig nu för några intensiva dagar.

– Utifrån prognoserna förväntar vi oss att det kommer bli besvärligt och vi har kallat in alla extraresurser som vi har. Det är extra besvärligt att vi inte exakt vet om det handlar om snö eller regn, eller i värsta fall båda samtidigt. Det säger Karin Netterman, projektledare på Trafikverket.

