Tre avlidna med Covid 19 under julhelgen – Ansträngt läge inom vården

Sedan pandemin bröt ut har totalt 32 personer i Jämtlands län avlidit i Covid 19. Antalet coronasmittade har också kraftigt under julhelgen. Sedan den 23 december har 238 nya fall konstaterats i länet och just nu vårdas 21 personer på Östersunds sjukhus varav fyra vårdas på IVA. På sjukhuset har personal flyttas mellan olika avdelningar för att klara situationen och det är inte all personal som beviljats ledighet under jul-och nyårshelgen. Situationen för vården är ansträngd men hanterbar.

– Läget är under kontroll men det är en stor belastning som just nu och det har varit så under större delen av hösten. Vi är beredda på att den här situationen kommer att fortsätta i januari och februari, säger Maria Söderkvist, Hälso-och sjukvårdsdirektör på region Jämtland Härjedalen.

Märker av turism

Vården märker också av att det är skidsäsong i länet och att fler turister har kommit hit. Detta då man fått hantera fler skidrelaterade olyckor de senaste veckorna. Dock menar Söderkvist att detta inte påverkar regionens kapacitet att ge vård.

– Vi klarar av vårt uppdrag att ge både vård oavsett om det handlar om Covid 19 eller akuta olyckor i skidbacken. Sen har vi ett gott samarbete med övriga regioner i landet och om möjligt får turister åka hem och fortsätta vårdas på hemorten efter att de har fått den mest akuta behandlingen av oss, säger Maria Söderkvist.