Tre frågor om ökande priser på skog i länet

Priset på skogsmark har ökat kraftigt i Jämtlands län, från omkring 30 000 kronor per hektar år 2020 till omkring 50 000 kronor per hektar ifjol. Men vilka är köparna och varför har intresset för att köpa skog här i länet ökat? Hör mäklare Mikael Sillerström vid fastighetsförmedlingen Ludvig och Co svara på frågorna i klippet ovan.