Väguppror i Skylnäs

Byborna i Skylnäs och Värviken ville slå ett slag för alla vägar som förfaller på landsbygden och gick man ur huse med plakat och gick längs vägen. Byborna gjorde också en film om vägen som ni kan se i klippet ovan.

Möte med politiker

I augusti bjöd byborna in flera politiker till ett möte i byn för att diskutera bristande vägunderhåll. Drygt 20 personer var på plats, bland annat Terese Bengard moderator Hela Sverige ska leva, Thomas Hägg (S) regionpolitiker, Elise Ryder Wikén (M)regionpolitiker, Saila Qvicklund (m) riksdagspolitiker, Per Åsling (C)riksdagspolitiker, Eva Hellstrand (c) regionpolitiker och kommunalrådet i Bräcke kommun Jörgen Persson.

– Det var ett givande möte där vi diskuterade lägsta standard på våra vägar och E 14 Pilgrimstad-Brunflo. Vi hoppas att någonting positivt kan hända på riksdagsnivå, säger Eva Jönsson.

Foto: Privat

Till SVT Jämtland uppger Trafikverket att det i nuläget inte finns några planer på åtgärder gällande väg 568.

Däremot planeras för åtgärder på väg 559 Tandsbyn- Skurun. Under år 2019 ska projektering genomföras på den vägsträckan och 2020 ska arbetet med åtgärder påbörjas.