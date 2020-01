20-åriga kvinnan smittades av viruset vid resa

Då kvinnan, som är i 20-årsåldern, återkom från Kina den 24 januari var hon symtomfri. Hon insjuknade med hosta den 28 januari kontaktade sedan vården två dagar senare Efter provtagning visade det sig att hon hade smittats med Coronaviruset.

– Det som är lyckligt i det här fallet är att kvinnan mår bra, hon är inte särskilt allvarligt sjuk, säger Malin Bengnér som är smittskyddsläkare i Jönköping.

Hålls isolerad

Kvinnan är just nu isolerad på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov. Hon kontaktade vården via telefon och kunde transporteras in till sjukhuset utan kontakt med andra. Länssjukhuset menar att risken att hon har smittat någon i Jönköping är väldigt liten.

– Kvinnan har agerat helt rätt och alla rutiner har fungerat. Kvinnan har kunnat redogöra precis för vad hon har gjort och hur hon rört sig. Hon ska under tiden innan hon kom in till sjukhuset ha varit isolerad och inte träffat någon annan person, berättar Bengnér.

Kvinnan ska ha isolerat sig själv och inte haft kontakt med andra människor.

– Det här fallet har vi kartlagt väldigt noga. Vi vet att hon har smittats i Kina och inte Sverige, och sedan valt att hålla sig undan sociala kontakter för att inte riskera att smitta andra.

Väntat besked

Folkhälsomyndigheten bekräftade det positiva resultatet strax efter lunch på fredagen. Att det skulle komma ett sådant besked var väntat.

– Vi har analyserat ett 20-tal fall från olika delar av landet och detta är det första positiva. Det var inte oväntat att vi för eller senare skulle få ett positivt fall. Det finns ingen anledning att sprida oro när det gäller det här fallet, hon har inte haft några kontakter med andra människor, säger Karin Tegmark Wisell, chef vid avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten.