85-åriga Viadukten går i graven

Under onsdagen meddelade Värnamo kommun att den 85 år gamla Viadukten ska stängas ned. All tung trafik är förbjuden på bron sedan april 2020 och från och med den första december kommer nu Viadukten att stängas av för all trafik.

Bron är för gammal

Kommunen menar att nedstängningen beror på att bron är för gammal och skadad för att kunna fortsätta bedriva trafik på den. En upprustning av Viadukten är inte aktuell då det bedöms att 85-åringen inte skulle få nämnvärt längre livslängd ändå.

– Det är svårt att förutsäga hur länge den skulle hålla. Det beror på att bron är så gammal, det är en oviss lösning att rusta upp den, säger Jesper du Rietz, förvaltningschef på tekniska förvaltningen i Värnamo.

Hade rustat om det gått

Jesper du Rietz berättar att kommunen nästa år får sju miljoner kronor som är avsedda för Viadukten. Han menar att de hade renoverat och rustat upp Viadukten om det hade varit möjligt.

– Hade det varit möjligt och vi visste att bron skulle hålla i 10-15 år, så hade vi såklart gjort det, säger han.

Nu stängs alltså bron av efter 85 år. Nästa steg för kommunen är att se över och bestämma om det ska byggas en ny bro eller komma med annan trafiklösning. Bygget av en ny bro kan enligt Jesper du Rietz ta cirka fem till sex år.

Hur påverkas Värnamoborna av det här?

– Det är klart att det blir störningar i trafiken. Men när vi stänger bron har vi ändå kvar två stycken förbindelser över järnvägen. Det är klart att det kommer att öka belastningen där. Men vi kommer att stötta upp med trafiklösningar och stärka trafiksäkerheten. Vi i Värnamo fixar det här, säger Jesper du Rietz.