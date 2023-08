Agnetha Fältskog släpper nytt album

I den brittiska radiokanalen BBC 2 berättade Agnetha Fältskog på torsdagen för programledaren Zoe Ball att hon först kände en stor tveksamhet inför att gå in i studion igen.

-För mig kändes det som att ”ska jag verkligen göra det här?” Men jag gjorde det. Som vanligt visste vi inte om rösten var kvar, men det var den, sade Fältskog och fortsatte:

-Jag är inte så ung längre, jag är väldigt tacksam för att jag fortfarande har min röst och en bra kompositör intill mig.

Agnetha Fältskog har även denna gång jobbat ihop med låtskrivaren och producenten Jörgen Elofsson som skrev musiken till ”A”. Tanken med remixen var att ge ”A” ett helt nytt sound, enligt Agnetha Fältskog.

”En gåva”

Men ”A+” rymmer också nya ”Where do we go from here”. Jörgen Elofsson beskriver låten som ”en gåva”.

-Det var inte riktigt så att vi skrev den, den bara kom till oss, berättar han. Agnetha Fältskog hörde först en demo där en ung tjej sjöng den nya låten.

-Jag tänkte: ”det här gör jag aldrig”, men sedan sade jag: ”okej jag gör det”. Och det gick väldigt bra, säger hon.

50 år sedan Waterloo

Nästa år är det 50 år sedan Abba vann Eurovision Song Contest med ”Waterloo”. Tillfrågad om gruppen kommer att medverka på ESC i Malmö i vår levererade hon dock inga nyheter:

-Man vet aldrig något om Abba, men jag säger inget om det.