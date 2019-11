Allmänhet som bryter polisavspärrningar kan skapa problem

Det är inte helt ovanligt att personer lyfter på polisens avspärrningsband och går igenom.

– Det händer för jämnan skulle jag säga. Många gånger säger de att de ”ska bara” gå till vårdcentralen eller kiosken, säger Fredrik Klyver vid polisen i Jönköping.

Spärrar av stort

Efter skottlossningen på Öxnehaga i Huskvarna såg vi på SVT Nyheter Jönköping ett tiotal personer som gick in på avspärrat område under den timmen som vi var där, och polisen fick säga till. Det var, enligt Klyver, ett tillfälle då det var ovanligt många som gick in. Larmet kom sent på torsdagkvällen och vid lunchtid dagen efter var fortfarande ett stort område fortfarande avspärrat.

Varför måste ni spärra av så mycket?

– Vi spärrar av stort till en början, beroende på brottstyp. Därefter kan vi minska den istället för att göra tvärtom, då kan vi ju gå miste om viktiga spår, säger han.

Kan leda till fängelse

Att lyfta på bandet och gå in på ett avspärrat området är straffbart.

– Det är nog inte många som vet om, säger han och berättar att det som regel är ett bötesbrott, men som i värsta fall kan leda till fängelse.